Эксперт перечислил «симптомы» взломанного смартфона

Чтобы обезопаситься от взлома, рекомендуется устанавливать приложения только из проверенных источников и не подключаться к незнакомым компьютерам. Фото: unsplash

Чтобы обезопаситься от взлома, рекомендуется устанавливать приложения только из проверенных источников и не подключаться к незнакомым компьютерам. Фото: unsplash

Руководитель компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов рассказал о признаках, которые могут свидетельствовать о взломе смартфона.

В частности, медленная работа телефона, «зависание» и быстрая разрядка аккумулятора могут оказаться опасными «симптомами» взлома. В некоторых случаях такие признаки говорят об ошибке в коде вредоносной программы, объяснил эксперт разговоре с агенством «Прайм». Вредное программное обеспечение может оказаться в смартфоне через интернет или подключение к неизвестному компьютеру — к примеру, в неофициальном сервисном центре.

Также стоит обратить внимание на неожиданные уведомления от приложений, интернет-банков и соцсетей, которые говорят, что пользователь совершал определенные действия (вошли в личный банковский кабинет или профиль соцсети), в то время, когда он абсолютно уверен, что не совершал их, потому что спал или был занят.

Даже если в первое время взломанный гаджет работает безотказно, рано или поздно начнутся заметные перебои. Защитить смартфон от взлома можно, пользуясь установкой только проверенных приложений и избегая подключения к незнакомым компьютерам. При подозрении на взлом стоит связаться с производителем или продавцом устройства — они посоветуют, где лучше сделать диагностику и очистить телефон от вредоносных программ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после Нового года на некоторых смартфонах перестанет работать WhatsApp.