Вирусолог назвал причину резкого всплеска случаев COVID-19 в Петербурге

Повлиять на статистику заболеваемости в Петербурге могли туристы и увеличение числа проводимых тестов на ковид, считает академик. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Повлиять на статистику заболеваемости в Петербурге могли туристы и увеличение числа проводимых тестов на ковид, считает академик. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Ведущий вирусолог и академик РАН Виталий Зверев объяснил, почему количество новых случаев заражения в Санкт-Петербурге (3 738 человек) и Москве (3 851) практически сравнялись.

По словам специалиста, скачок заболеваемости может быть связан с увеличением числа проводимых тестов и анализов на выявление коронавируса. Зверев отметил, что повышение количества зараженных стало особенно заметно в последние дни. Кроме того, на распространение COVID-19 могли повлиять погодные условия или несоблюдение антиковидных требований горожанами.

При этом в целом академик считает сложившуюся в Петербурге эпидобстановку прогнозируемой, передает «Пятый канал», поскольку Северная столица является центром притяжения туристов. В связи с закрытыми границами город на Неве остается едва ли не самым популярным направлением для путешественников, а значит, шансы роста заболеваемости значительно возрастают.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по всей России готовятся к новому всплеску заражений COVID-19 после новогодних праздников.