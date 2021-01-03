В России допустили рост заболеваемости COVID-19 после праздников

В России допустили рост заболеваемости COVID-19 после праздников
Заболеваемость коронавирусом начнет расти после праздников. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Инфекционист Евгений Тимаков не исключил, что после новогодних праздников в стране начнется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Специалист заявил в беседе с РИА Новости, что количество новых случаев заражения ковидом в России начнет расти после первых пяти дней праздников, поскольку люди будут активно контактировать друг с другом. Ситуация с коронавирусом по стране начнут стабилизироваться, скорее всего, к концу февраля, считает Тимаков.

Он уточнил, что в настоящее время ситуация с распространением коронавируса стабильная, но напряженная. В целом, расслабляться пока рано, заключил Тимаков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач объяснил снижение заболеваемости коронавирусом в России. Такие данные объясняются тем, что во время праздников проводится заметно меньше тестов,

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