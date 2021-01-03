Врач объяснил снижение заболеваемости коронавирусом в России

Снижение заболеваемости коронавирусом в России связано только лишь с выходными днями. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Выявляемость COVID-19 упала в январе. По его словам, такие данные объясняются тем, что во время праздников проводится заметно меньше тестов, а коммерческие диагностические лаборатории не работают.
Как сообщили «РИА Новости», специалист подчеркнул, что пик заболеваемости в стране еще не пройден. Он также призвал россиян не расслабляться.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больше 24 тыс. человек заразились Covid-19 за сутки в России. За прошедшие 24 часа выздороветь смогли 19 тыс. 847 человек.