Врач объяснил снижение заболеваемости коронавирусом в России

В праздники люди меньше обращаются к врачам, коммерческие лаборатории диагностические не работают. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В праздники люди меньше обращаются к врачам, коммерческие лаборатории диагностические не работают. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Снижение заболеваемости коронавирусом в России связано только лишь с выходными днями. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Выявляемость COVID-19 упала в январе. По его словам, такие данные объясняются тем, что во время праздников проводится заметно меньше тестов, а коммерческие диагностические лаборатории не работают.

Как сообщили «РИА Новости», специалист подчеркнул, что пик заболеваемости в стране еще не пройден. Он также призвал россиян не расслабляться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больше 24 тыс. человек заразились Covid-19 за сутки в России. За прошедшие 24 часа выздороветь смогли 19 тыс. 847 человек.