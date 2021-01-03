Больше 24 тысяч человек заразились Covid-19 за сутки в России

Коронавирусная инфекция продолжает набирать обороты. За минувшие сутки в стране медицинские сотрудники выявили 24 тыс. 150 новых случаев болезни.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на воскресенье, 3 января, в стране за весь период пандемии зарегистрировали 3 млн 236 тыс. 787 случаев коронавирусной инфекции.

Кроме этого, от коронавируса в России скончались 58 тыс. 506 пациентов. За прошедшие сутки – 504 человека. Накануне было 447 смертей.

Победить инфекцию смогли 2 млн 618 тыс. 882 человека. За прошедшие 24 часа выздороветь смогли 19 тыс. 847 человек.

Отметим, что лидерами по суточному приросту остается Москва – 3 тыс. 851 случай. Однако Санкт-Петербург практически сравнялся со столицей – 3 тыс. 738 новых пациентов. На третьем месте Московская область – 1 тыс. 539.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Москве расширили список категорий для вакцинации от Covid-19.