В Москве расширили список категорий для вакцинации от Covid-19

Сделать прививку от коронавируса смогут работники банковского и финансового сектора, сотрудники органов власти и бюджетных учреждений. Запись на вакцинацию для этих категорий открывается с понедельника, 4 января.

Данные об этом появились в воскресенье, 3 января, в официальном блоге мэра Москвы Сергея Собянина. Он сообщил, что пункты вакцинации будут открыты для новых категорий, а также добавил, – что места для прививок работают без выходных.

«Чтобы расширить доступ москвичей к прививке от COVID-19, с понедельника, 4 января 2021 года мы открываем запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней», – заявил Сергей Собянин.

Напомним, что вакцинация в Москве началась 5 декабря. На территории города открыто 70 прививочных пунктов. Запись на вакцинацию организована в электронном виде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что названы противопоказания для вакцинации от Covid-19.