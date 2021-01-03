Названы противопоказания для вакцинации от Covid-19

У пациента не должно быть признаков ОРВИ на момент вакцинации, а также обострений хронических заболеваний.

Об этом сообщил инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РБК. Эксперт предупредил россиян о противопоказаниях, которые могут вызвать побочные эффекты при вакцинации от коронавирусной инфекции.

Среди недопустимых противопоказаний специалист отметил чрезмерное употребление алкоголя. Пациенту не следует выпивать спиртное за три дня до прививки. Также после вакцинации не стоит сразу же налегать на алкоголь.

Кроме этого, не стоит забывать, что стоит психологически подготовиться к вакцинации. Иначе стресс может испортить процесс прививания препарата.

«Если пациент сильно переживает, у него может подняться давление. Во время прививки, естественно, происходит выброс адреналина и гормонов стресса, это дополнительно влияет на сосуды. В итоге у человека может закружиться голова и он может потерять сознание», – рассказал Евгений Тимаков.

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