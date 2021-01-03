Вассерман рассказал, когда петербуржцы обретут иммунитет к коронавирусу

Жители Северной столицы обретут массовый иммунитет к коронавирусной инфекции к середине 2021 года. При этом в стране подобный результат будет замеен намного позже.

Об этом сообщил журналист, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в эфире телеканала «РЕН ТВ». По словам эксперта, выработка иммунитета к болезни займет довольно длительное время, даже несмотря на наличие вакцин от коронавируса.

«Нужный для отмены карантина уровень иммунитета накопится в больших городах вроде Москвы и Санкт-Петербурга только к середине года, а по всей РФ — аж к концу его», – спрогнозировал Вассерман.

Кроме этого, специалист оценил возможности российской вакцины «Спутник V». Он заявил, что препарат снижает риск заражения в 10-20 раз на несколько лет. Кроме этого, снижает вероятность тяжелой формы болезни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что почти 6 тысяч петербуржцев получили вакцину от коронавируса.