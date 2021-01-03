Почти 6 тысяч петербуржцев получили вакцину от коронавируса

В Северной столице продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Прививку от новой болезни сделали уже 5 тыс. 942 жителя города.

Данные об этом опубликовали в пресс-службе Смольного в субботу, 2 января. Отмечается, что из всех, кто получили прививку, только 262 человек завершили двухэтапный цикл. В данную категорию вошли медицинские и социальные работники, педагоги, сотрудники силовых структур и другие специалисты, которых прививают первыми из-за частого контакта с людьми.

Кроме этого, сообщается, что в город до середины декабря 2020 года было направлено 7,5 тыс. доз вакцины «Спутник V». В последние дни месяца Минздрав добавил еще 15 тыс. доз.

В итоге, с 30 декабря было дано разрешение на вакцинацию горожан старше 60 лет. Власти планируют первыми привить людей, которые входят в группу риска, то есть имеют хронические заболевания.

Всего в Петербурге планируется привить 60% населения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что свободных коек для больных коронавирусом в Петербурге стало 3030.