Свободных коек для больных коронавирусом в Петербурге стало 3030

Заболевшие коронавирусом петербуржцы лечатся в 16 городских и семи федеральных стационаров. Всего для коронавирусных пациентов развернуты 12,3 тыс. коек.

Об этом стало известно в субботу, 2 января. В Смольном сообщили, что в городе для пациентов с COVID-19 и пневмониями остаются свободными более 24% коек — 3030 мест.

За сутки в Петербурге госпитализировали 638 больных коронавирусом. Неделей ранее за день в больницы поступили 936 пациентов. Это говорит о снижении тяжелых количества тяжелых случаев.

Кроме того, в настоящее время медики наблюдают за здоровьем 68 612 человек, которые лечатся от COVID-19 амбулаторно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Санкт-Петербург сохраняет плато по заболеваемости COVID-19.