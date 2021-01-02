Санкт-Петербург сохраняет плато по заболеваемости COVID-19

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Петербурге продолжает удерживаться на одном уровне.

Об этом стало известно в субботу, 2 января. Согласно статистике оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в городе подтвердили 3742 новых случаев ковида. Днем ранее выявленных случаев коронавируса было немного больше — 3746.

По суточной заболеваемости Петербург по прежнему находится на втором месте. Лидирует российская столица, где выявили 5 452 случаев заражения за сутки. На третьем месте Московская область — 1 564 новых инфицированных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за минувшие сутки скончались 76 пациентов, сдавших положительный тест на выявление коронавируса.