В Петербурге за сутки скончались 76 ковид-пациентов

В Петербурге за минувшие сутки скончались 76 пациентов, сдавших положительный тест на выявление коронавируса.

Об этом стало известно в субботу, 2 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом, с начала пандемии в городе подтвердили 7 тыс. 845 случаев смерти пациентов с Covid-19

За минувши сутки на коронавирус проверили 16 777 человек. Под медицинским наблюдением находится 1 163 человека. Из них 610 — контактные, 553 — на самоизоляции. Болезнь за указанный период выявили у 3 742 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус подхватили еще 3 742 человека.