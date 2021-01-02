В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 742 человека

В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 742 человека
Жителей просят соблюдать антикоронавирусные меры. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В Петербурге за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 3 742 человек. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости новым вирусом.

Об этом стало известно в субботу, 2 января. Как сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19, первое место в указанном рейтинге заняла Москва — 5 452 новых инфицированных. На третьем месте оказалась Московская область, где за указанный период коронавирус выявили у 1 564 человек. В Ленобласти болезнь подхватили еще жителей.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что носить защитные маски нужно даже тем, кто уже привился от коронавируса.

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