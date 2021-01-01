Туман и мокрый снег ждут жителей Ленобласти 1 января

В Ленинградской области в первый день 2021 года установится облачная погода, согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ночью в Ленобласти прогнозировался мокрый снег, а днем во многих районах региона пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Местами возможно образование тумана.

Днем скорость переменного ветра достигнет 2-6 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минуса до плюса — от +1 до -4 градусов.

Жителей Ленобласти предупредили, что 1 января на дорогах может образоваться гололедица.

Атмосферное давление в течение дня мало изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга спрогнозировал погоду на новогодние праздники.