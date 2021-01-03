Власти Петербурга готовятся к трем волнам коронавируса после новогодних праздников

Три новых волны заболеваемости ковидом в Петербурге могут быть связаны с празднованием Нового года, Рождества и туристическими поездками. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Три новых волны заболеваемости ковидом в Петербурге могут быть связаны с празднованием Нового года, Рождества и туристическими поездками. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин предупреждает петербуржцев о возможных новых всплесках заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Чиновник заявил, что, хотя сейчас количество госпитализаций в городе уменьшилось на 30%, расслабляться нельзя, поскольку текущая ситуация является следствием «эффекта праздников». Необходимо дождаться окончания праздников, чтобы объективно оценить эпидемиологическую обстановку, передает «Коммерсантъ».

Елин подчеркнул, что петербуржцам не стоит забывать об антиковидных ограничениях и ответственно подходить к вопросу безопасности в условиях пандемии. «Если все равно на свое здоровье, можно идти гулять, обниматься, тусоваться, но лучше этого не делать», — добавил вице-губернатор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что академик РАН также высказал свои предположения, по поводу роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге.