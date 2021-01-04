Зои Кравиц подала на развод спустя полтора года брака

Информацией о своем разводе актриса, судя по всему, пока предпочитает не делиться. Фото: Instagram @zoeisabellakravitz

Информацией о своем разводе актриса, судя по всему, пока предпочитает не делиться. Фото: Instagram @zoeisabellakravitz

Звезда сериала «Большая маленькая ложь», 32-летняя актриса Зои Кравиц подала на развод с мужем, актером Карлом Глусманом, известным по роли в драме Гаспара Ноэ «Любовь», с которым они пробыли в браке больше полутора лет.

О разводе звездной пары сообщает издание People, ссылаясь на источник, близкий к знаменитостям. Оказалось, что Кравиц решила разводиться еще 23 декабря — именно тогда документы попали в суд. При этом причина расставания актеров остается неизвестной. Официального подтверждения этой информации ни Зои, ни Карл еще не давали.

Напомним, что роман Кравиц и Глусмана перестал быть тайной в октябре 2016 года, а в 2018-м звездная пара объявила, что собирается пожениться. В июне 2019 года торжественная церемония состоялась в доме отца Зои Кравиц, известного музыканта Лени Кравица, в Париже.

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