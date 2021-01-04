В «Ленте» на Бухарестской 1 января неизвестный взломал дверь и едва не похитил продукты

Злоумышленника заметили, когда он, с полной корзиной продуктов, собирался уходить. Фото: pixabay

Злоумышленника заметили, когда он, с полной корзиной продуктов, собирался уходить. Фото: pixabay

Около 8 часов утра 1 января в супермаркете «Лента» на Бухарестской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга неизвестный мужчина взломал эвакуационную дверь и проник в помещение с целью хищения продуктов.

В торговый зал злоумышленнику удалось попасть через неработающую кассу. Хулиган взял корзину и уже набрал достаточное количество товаров, собравшись уходить, когда его заметили на камерах видеонаблюдения. Женщина, следившая за действиями преступника, сообщила о происходящем полиции.

На место происшествия незамедлительно прибыли стражи порядка, которые задержали мужчину по статье о мелком хулиганстве, однако его личность осталась покрыта тайной: ни имя, ни место проживания задержанный не называет, а в системе «Папилон» его данных не обнаружено.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожске женщина ножом угрожала продавцу в магазине, пытаясь вынести товар неоплаченным.