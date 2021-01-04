Новый энергоблок ЛАЭС впервые вывели на полную мощность

Энергоблок №6 водо-водяного энергетического реактора-1200 Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) впервые вышел на полную мощность.

Тепловая мощность нового энергоблока составляет 3200 МВт, а электрическая — 1165 МВт, информирует пресс-служба ЛАЭС. В сообщении также говорится, что на данном уровне мощности на блоке продолжатся статические и динамические испытания в ходе опытно-промышленной эксплуатации.

Напомним, что в в ноябре 2020 года спустя 45 лет работы был навсегда отключен второй энергоблок ЛАЭС. Теперь в течение четырех лет его будут эксплуатировать без генерации, чтобы полностью удалить из реактора и бассейна ядерное топливо.

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