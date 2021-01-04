Новый энергоблок ЛАЭС впервые вывели на полную мощность

Новый энергоблок ЛАЭС впервые вывели на полную мощность
Ленинградская атомная электростанци (ЛАЭС) находится в 5 км от города Сосновый Бор. Фото: Атомград Сосновый Бор/ ВК

Энергоблок №6 водо-водяного энергетического реактора-1200 Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) впервые вышел на полную мощность.

Тепловая мощность нового энергоблока составляет 3200 МВт, а электрическая — 1165 МВт, информирует пресс-служба ЛАЭС. В сообщении также говорится, что на данном уровне мощности на блоке продолжатся статические и динамические испытания в ходе опытно-промышленной эксплуатации.

Напомним, что в в ноябре 2020 года спустя 45 лет работы был навсегда отключен второй энергоблок ЛАЭС. Теперь в течение четырех лет его будут эксплуатировать без генерации, чтобы полностью удалить из реактора и бассейна ядерное топливо.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице подошло к концу строительство атомного ледокола «Арктика», созданного на петербургских верфях для северного морского пути.

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Новый энергоблок ЛАЭС впервые вывели на полную мощность