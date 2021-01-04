Мясников ответил на главные вопросы о вакцинации от коронавируса

Мясников ответил на главные вопросы о вакцинации от коронавируса
Александр Мясников предупредил, что, скорее всего, россиянам придётся прививаться повторно. Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на основные вопросы о вакцинации против коронавируса, сыграв с подписчиками в детскую игру «да — нет».

Так, вакцинация не имеет серьезных побочных эффектов и сможет уберечь от тяжелого течения болезни. По словам специалиста, вакцинацию стоит делать группам риска, но специалисты не уверены в долгосрочном эффекте лекарства.

Мясников рассказал в своем telegram-канале, что людям с обострением хронических болезней вакцинация не противопоказана, но тем, кто уже переболел COVID-19, она не нужна. На вопрос о том, сможет ли вакцинация дать коллективный иммунитет, врач не дал ответа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Мясников назвал плюсы для России от пандемии коронавируса.

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