Мясников назвал плюсы для России от пандемии коронавируса

Александр Мясников призвал не бояться "страшилок" о коронавирусе. Фото: кадр из видео Youtube

Александр Мясников призвал не бояться "страшилок" о коронавирусе. Фото: кадр из видео Youtube

В 2021 году у России есть шанс повернуть в свою сторону обстоятельства, связанные с борьбой с пандемией Covid-19. Такое заявление сделал известный врач Александр Мясников.

По его словам, страна, которая поймет, что борьба с последствиями инфекции хуже борьбы с ней самой, будет иметь некоторые преимущества. Врач рекомендует готовиться к новым волнам пандемии, развивать медицину, вести вакцинацию и «перестать слепо следовать западной модели поведения».

Мясников отметил в своем Telegram-канале, что изолированность России от мира из-за пандемии — шанс выстроить туризм внутри страны, а также развивать транспортную систему.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мясников настаивает на том, что вакцину от коронавируса нужно сделать пожилым, людям с хроническими болезнями, медикам, соцработника и людям со схожими профессиями.