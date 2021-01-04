В Италии собираются создать самую точную копию Давида работы Микеланджело

Статуя Давида считается одной из вершин творчества Микеланджело. Она была представлена публике в 1504 году во Флоренции. Высота фигуры составляет 5,5 метров. Оригинал хранится в Академии изящных искусств во Флоренции. Фото: Википедия

Статуя Давида считается одной из вершин творчества Микеланджело. Она была представлена публике в 1504 году во Флоренции. Высота фигуры составляет 5,5 метров. Оригинал хранится в Академии изящных искусств во Флоренции. Фото: Википедия

На ежегодной Всемирной выставке Expo в Объединенных Арабских Эмиратах главным экспонатом итальянских участников станет копия легендарной статуи Давида, созданной Микеланджело Буонаротти.

Руководитель Академии изящных искусств Флоренции Цецилия Холлберг заявила, что новая скульптура станет самой точной копией великого Давида из существующих на данный момент. Кроме того, по словам директора академии, специалисты уже приступили к работам по изготовлению статуи.

Копию Давида, по предварительным планам, установят в восьмиугольном «Театре Памяти» в центре итальянского павильона на Expo, передает РИА Новости. Выставка состоится с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022. Напомним, что статуя Давида считается одной из вершин творчества Микеланджело. Она была представлена публике в 1504 году во Флоренции. Высота фигуры составляет 5,5 метров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выставили на продажу оригинал литографии Сальвадора Дали.