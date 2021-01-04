В работе Telegram произошел глобальный сбой

Telegram "падает" уже второй раз за месяц. Фото: pixabay

Telegram "падает" уже второй раз за месяц. Фото: pixabay

В понедельник, 4 января, пользователи на территории России, Украины и Белоруссии заметили масштабный сбой в работе мессенджера Telegram.

Сообщения о перебоях зафиксировал сервис Downdetector. По его данным, массовые жалобы на сбой в работе приложения стали поступать в промежуток с 14:45 до 15:00 по московском времени. Наибольшее количество пользователей, оставляющих отчеты о неполадках, находятся в Москве, Петербурге, Минске и Киеве.

Напомним, что предыдущий крупный сбой в работе Telegram был зафиксирован в середине декабря. На тот момент жаловались на проблемы с приложением не только пользователи из России и стран СНГ, но и жители Европы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 19 декабря в работе социальной сети «Вконтакте» сервисом Downdetector также был зарегистрирован сбой.