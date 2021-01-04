Российские регионы накрыли экстремальные холода

Последний раз такие морозы фиксировали в 2006 году. Фото: pixabay

Последний раз такие морозы фиксировали в 2006 году. Фото: pixabay

В течение последних двух недель в азиатской части России синоптики фиксировали экстремально низкие температуры, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В этой части страны как минимум ближайшие пять дней определять погоду будет по-прежнему «антициклонище», из-за чего температура останется на уровне ниже норма на 10-15 градусов в таких областях как Омская, Томская, Новосибирская, Алтайский край, отметил Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Последний раз, по словам метеоролога, столь затяжной антициклон наблюдался в январе 2006 года. В вышеперечисленных регионах сейчас стоят 40-градусные морозы, которые создают сложности не только для обычных жителей, но и жилищно-коммунальных служб, обеспечивающих население теплом, водой и электричеством.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург также приходит похолодание.