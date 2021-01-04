«Подмораживает». В Петербург возвращаются морозы

В понедельник, 4 января, в Петербурге ожидается переменная облачность.

Синоптическая ситуация в городе будет определяться гребнем антициклона, усиливающегося с северо-востока. Подробности рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его прогнозам, вероятность осадков будет минимальна.

Температура воздуха опустится до -1…-3 градуса, в Ленобласти столбики термометров покажут 0…-5°. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 772 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.