На $13,8 млрд увеличилось состояние российских миллиардеров за 2020 год

Российские миллиардеры стали богаче на $13,8 млрд по итогам прошедшего года.

Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), индекс рассчитывается исходя из стоимости акций компаний, в которых у миллиардеров есть доли владения. В итоге, в список самых богатейших людей мира из 500 человек попали 22 гражданина России.

Больше всего состояние за год увеличилось у бизнесмена и сенатора от Дагестана Сулеймана Кериома и предпринимателя Алишера Усманова. Первый увеличил свой капитал на $4,82 млрд, а второй представитель рейтинга – на $4,46 млрд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что 45 петербуржцев стали миллионерами «Русского лото» в Новый год. каждый победитель купил лотерейный билет за 100 рублей. Всего в новогоднем розыгрыше выиграло 11 млн 752 тыс. 012 билетов. Общая сумма всех выигрышей составила 2 млрд 325 млн 358 тыс. 701 рубль.