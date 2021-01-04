«Ливерпуль» уступил «Саутгемптону» в матче АПЛ

«Ливерпуль» уступил «Саутгемптону» в матче АПЛ
"Ливерпуль" потерпел поражение. Фото: скриншот из Instagram

Действующий чемпион Англии «Ливерпуль» одержал второе поражение в чемпионате. Подопечные Юргена Клоппа уступили «Саутгемптону» в матче 17-го тура со счетом 1:0.

Как сообщает РИА Новости, исход матча решил нападающий «святых» Дэнни Ингз. Он отметился на второй минуте встречи. Этого хватило, чтобы довести матч до победного. Стоит отметить, что игрок ранее играл в составе «Ливерпуля».

В итоге, «Ливерпуль» уступил уже второй раз в этом сезоне чемпионата Англии. Команда завершила свою беспроигрышную серию из 12-ти матчей.

Таким образом, команда остается на первом месте с 33 очками. Однако уже в ближайшей встрече «Манчестер Юнайтед» может обогнать «Ливерпуль». «Саутгемптон» с 29 очками находится на шестой строчке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Спартак» может обменять Кокорина на игрока «Ростова» Норманна.

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