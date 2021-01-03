«Спартак» может обменять Кокорина на игрока «Ростова» Норманна

В этой футболке Кокорин забил свой первый гол за "Спартак" в матче с "Химками". Фото: Instagram @rebrov32

В этой футболке Кокорин забил свой первый гол за "Спартак" в матче с "Химками". Фото: Instagram @rebrov32

Футболист московского «Спартака» Александр Кокорин может перейти в «Ростов». Красно-белые заинтересованы в продаже игрока.

Игрока планируют продать в ближайшее трансферное окно. Ранее поступала информация о возвращении Александра Кокорина в «Сочи». Сам черноморский клуб заинтересован в покупке нападающего, однако трансфер пока откладывается.

При этом уже появился другой вариант с обменом футболиста. «Спартак» планирует привлечь в команду полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна. Для этого красно-белые не против отказаться от Александра Кокорина. Об этом сообщает Championat.com.

«Спартак» очень заинтересован в Норманне. Один из вариантов сделки, который обсуждается сторонами – обмен на Кокорина с доплатой со стороны «красно-белых». Но при этом шансы на переход нападающего в «Сочи» гораздо выше», – говорится в сообщении источника.

Напомним, что на данный момент Александр Кокорин провел в составе «Спартака» 8 матчей и отметился 2 забитыми мячами, а также одной голевой передачей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Сочи» ведет переговоры со «Спартаком» о трансфере Кокорина.