Названы дешевые и полезные продукты, способствующие долголетию

Названы дешевые и полезные продукты, способствующие долголетию
Полезные продукты могут обеспечить долголетие. Фото: pixabay

Несколько недорогих продуктов могут быть максимально полезными для организма человека. В список таких попали некоторые овощи и растительные товары.

Как сообщает Express со ссылкой на вывод исследователей из Кливлендской клиники в США, растительные продукты имеют ряд полезных свойств, которые способствуют долголетию. Также это касается крестоцветных овощей. Они способны выводить вредные вещества из организма и уменьшают риск образования опухолей.

Кроме этого, в список попали брокколи, брюссельская и цветная капуста, мангольд, репа и васаби.

Отмечается, что для наилучшего эффекта стоит употреблять по пять порций овощей в течение дня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что безобидные кожные покраснения могут быть признаком рака. Также эксперт добавила, что стоит внимательнее относиться к кожному зуду. Он может появляться без видимой причины.

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Названы дешевые и полезные продукты, способствующие долголетию
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