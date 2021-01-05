Сборная России разгромно проиграла канадцам в полуфинале МЧМ по хоккею

Сборная России проиграли Канаде в полуфинале молодежного чемпионата мира с разгромным счетом.

Матч прошел в Эдмонтоне (Канада) и завершился со счетом 5:0 в пользу сборной Канады. В составе Канады отличились Алекс Ньюхук (1-я минута), Коннор Макмайкл (11-я), Коул Перфетти (16-я), Брэйден Шнайдер (25-я) и Дилан Козенс (59-я), забросивший шайбу в пустые ворота.

Матч за бронзу молодежная сборная России сыграет ночью 6 января, соперник — Финляндия или США – определится чуть позже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сборная России по хоккею обыграла Швецию в овертайме на МЧМ-2021. Три периода не смогли выявить победителя в матче России и Швеции, понадобился овертайм. Именно там сборная России дожала соперника и одержала победу.