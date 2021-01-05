Диетолог рассказала, как похудеть после праздников

Диетолог рассказала, как похудеть после праздников
Диетолог посоветовала есть овощи. Фото: Pixabay

Диетолог Елена Соломатина назвала советы, которые помогут привести себя в форму после новогодних праздников.

По ее словам, из-за переизбытка еды могут обостриться хронические заболевания, о которых человек может ничего знать, сообщает «Москва 24».

Она посоветовала плавно перестраивать свое питание.

Можно устроить себе разгрузочный день, если человек переел и не может это переварить. В остальных случаях лучше переходить на обычное, но более легкое питание.

При этом продукты должны быть «легкоперевариваемыми». Диетолог также посоветовала пить больше жидкости и есть больше овощей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что продолжительность жизни зависит от режима питания, которого придерживается человек. Врач Юлия Юсипова раскрыла правила составления рациона для долголетия. Специалист советует соблюдать средиземноморскую диету.

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