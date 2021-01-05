Ученые выяснили, как снизить риск развития заболеваний сердца

Ученые выяснили, как снизить риск развития заболеваний сердца
Ученые провели исследование, в котором приняли участие 43 272 мужчины в возрасте 55 лет. Фото: Pixabay

Американские ученые пришли к выводу, что употребление большого количества красного мяса приводит к развитию заболеваний сосудов и сердечной системы.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 43 272 мужчины в возрасте 55 лет, сообщает издание Express.

В начале эксперимента у них не было сердечно-сосудистых заболеваний. Сокращение употребления мяса до 70 граммов в сутки может способствовать увеличению продолжительности жизни человека.

Ученые также посоветовали заменить мясо на цельнозерновые или молочные продукты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бороться с отечностью лодыжек косметическими средствами неправильно, так как этот эстетический недостаток может указывать на проблемы сердечно-сосудистой системы. По данным ученых, такой признак говорит о повышенном кровяном давлении и серьезных нарушениях в работе внутренних органов.

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