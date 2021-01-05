Правительство России сохранило размер максимального пособия по безработице

Максимальное пособие можно получать только первые три месяца без работы. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Максимальное пособие можно получать только первые три месяца без работы. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Российские власти не стали менять размеры максимального и минимального размера выплат пособий по безработице в 2021 году.

Они составят, как и в прошлом 12 130 и 1 500 рублей соответственно, информирует пресс-служба кабинета министров во вторник, 5 января. Отмечается, что первые три месяца после официальной постановки на учет по безработице выплаты составляют 75% от зарплаты, однако не превышают максимального размера пособия. В последующие три месяца выплачивают 60% от заработка, но не более 5 тысяч рублей.

Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Напомним, что еще в марте прошлого года максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тысяч рублей. Его увеличили до 12 130 рублей в рамках поддержки граждан, потерявших работу в условиях пандемии коронавируса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что состояние российских миллиардеров за 2020 год выросло на почти 14 млрд долларов.