Диетолог рассказала об опасности солений

Оптимально употреблять в пищу соленья не чаще 1-2 раз в неделю при отсутствии противопоказаний. Фото: pixabay

Оптимально употреблять в пищу соленья не чаще 1-2 раз в неделю при отсутствии противопоказаний. Фото: pixabay

По словам главного внештатного специалиста-диетолога департамента здравоохранения Москвы Антонины Стародубовой, различные соления из-за высокого содержания соли и натрия увеличивают риск развития заболеваний сердца и сосудов.

Как отмечает эксперт, общее суточное потребление соли (не только в чистом виде, но и в составе других продуктов, включая колбасы и хлеб) не должно превышать пяти граммов — то есть, одной чайной ложке. В связи с этим соленые огурцы, помидоры и другие овощи добавлять в рацион можно не чаще одного-двух раз в неделю.

Диетолог также посоветовала не увлекаться соленьями людям с заболеваниям сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и почек. В некоторых случаях пациентам с такими проблемами врачи и вовсе запрещают подобные продукты, отметила врач.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как вернуться в форму после новогодних праздников.