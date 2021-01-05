Песков заявил, что после жесткой критики Путина «жить не хочется»

Песков заявил, что после жесткой критики Путина «жить не хочется»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о жесткой критике российского лидера Владимира Путина, после которой «жить не хочется».

Представитель Кремля отметил, что такое бывает нечасто, но бывают моменты, которые приходится исправлять. Он рассказала, что Путин может позвонить и спросить «Что ты наговорил?».

«Я сталкивался с серьезной критикой президента <…> Жить сразу не хочется», — сказал Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о том, что у президента России Владимира Путина намечены контакты с зарубежными лидерами в ближайшее время. Общение с политиками Путин будет проводить скорее всего дистанционно. На данный момент поездки в другие страны планировать сложно.

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