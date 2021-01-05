Клаву Коку не пустили на самолет в Москве

Певицу Клаву Коку не пустили на борт самолета, который выполнял рейс из Москвы в Сочи.

Авиакомпания S7 объяснила, что инцидент произошел из-за сбоя.

«На новогодних праздниках наблюдается крайне высокий поток пассажиров. К сожалению, бывают подобные сбои», — цитирует заявление авиаперевозчика «Пятый канал».

Утром 4 января певица должна была вылететь в Сочи, но ее не пустили на борт, а рейс перенесли. Певица улетела в Сочи на три часа позже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что певица и блогер Клава Кока рассказала, что попала в аварию в Ялте. Новостью она поделилась с подписчиками в Instagram-аккаунте. Девушка ехала из аэропорта на мероприятие, когда произошло ДТП.