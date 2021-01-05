Эксперт рассказала о лечебных свойствах граната

Гранат, несмотря на лечебные свойства, может негативно влиять на эмаль зубов, поэтому гранатовый сок перед употреблением лучше разводить водой. Фото: pixabay

Гранат, несмотря на лечебные свойства, может негативно влиять на эмаль зубов, поэтому гранатовый сок перед употреблением лучше разводить водой. Фото: pixabay

Диетолог Елена Соломатина перечислила полезные свойства граната. Оказывается, этот фрукт благоприятно влияет на сосуды и способен предотвратить развитие деменции.

Гранат содержит большое количество антиоксидантов и кислот, которые эффективно борются с воспалительными процессами. Кроме того, фрукт защищает клетки сердечно-сосудистой системы от разрушения, улучшая её состояние и снижая риск инфаркта и инсульта. Гранат также снижает уровень «плохого» холестерина в крови и активно противостоит опухолевым процессам, особенно в молочной железе, отмечает диетолог.

По словам Соломатиной, гранат можно употреблять ежедневно, однако небольшими порциями — четвертинку плода или 30 граммов сока. При этом стоит помнить, что органические кислоты, содержащиеся в этом фрукте, могут раздражать ЖКТ и неблагоприятно сказываться на самочувствие людей, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом.

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