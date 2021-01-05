Сексолог рассказал о последствиях коронавируса для интимной жизни

Сексолог рассказал о последствиях коронавируса для интимной жизни
После перенесенного коронавируса интимную жизнь, скорее всего, на какое-то время придется поставить на паузу. Фото: pixabay

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, как коронавирусная инфекция сказывается на интимной жизни даже после того, как человек переболел.

По словам эксперта, восстановление после COVID-19 требует ряда ограничений, в том числе и в интимной сфере. Длительность ограничений обуславливается тяжестью перенесенного заболевания. При обширном поражении легких, как заявил врач в интервью радио Sputnik, реабилитация может занять до полугода, что, очевидно, неблагоприятно скажется на интимных отношениях.

Однако даже в случае легкой формы коронавирус может оказать негативное влияние на сексуальное здоровье и потребовать времени для восстановления сосудов. Репродуктивная система организма, как и многие другие, страдает от последствий COVID-19. Мужчины, к примеру, могут столкнуться с ухудшением эректильной функции. Кроме того, уже сейчас ученые располагают данными об ухудшении выработки тестостерона после перенесенного коронавируса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что симптомом коронавируса может являться продолжительная икота.

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