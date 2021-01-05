Стоматолог перечислила продукты, портящие цвет зубов

Стоматолог перечислила продукты, портящие цвет зубов
Чтобы сохранить белоснежную улыбку, нужно споласкивать рот после употребления продуктов, окрашивающих зубы. Фото: pixabay

Директор Института стоматологии имени Боровского Сеченовского университета Ирина Макеева рассказала, что продукты, насыщенные аминокислотами и пигментами, неблагоприятно влияют на цвет эмали зубов.

По словам специалиста, это касается черники, черной смородины, маринованной свеклы, вишни и вишневого сока, красного вина. Также речь идет об окрашенных газированных напитках, большинстве специй и соусов. Кроме того, цвет зубов может меняться не в лучшую сторону из-за чрезмерного употребления кофе и чая. Чай, при этом, оказывает гораздо более сильное влияние на эмаль, нежели кофе.

Стоматолог рекомендует после каждого употребления таких напитков или продуктов пользоваться специальной зубной пенкой или хотя бы просто споласкивать рот, при условии тщательной чистки зубов с утра.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач перечислил признаки отравления, при которых необходимо обращаться за медпомощью.

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