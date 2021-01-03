Названы признаки отравления новогодними салатами для посещения врача

Стоит помнить, что большая часть новогодних салатов хранятся не более суток. Фото: Pixabay

Стоит помнить, что большая часть новогодних салатов хранятся не более суток. Фото: Pixabay

Празднование Нового года может легко превратиться в болезненные симптомы, с которыми нужно обратиться к врачу. Большую опасность представляют салаты, а в частности холодные блюда. Их срок годности не превышает 1-2 дней.

Как сообщает врач-диетолог Нурия Дианова в интервью радио Sputnik, в основном причиной отравления могут стать салаты из-за срока годности. При этом беспокоиться не стоит в случае симптомов, которые носят кратковременный характер. Однако, если отравление затянулось и продолжается диарея, то стоит обратиться к специалисту.

По словам эксперта, отказ от квалифицированной помощи может привести к росту вредных для организма патогенов в желудочно-кишечном тракте.

Кроме этого, специалист добавила, что степень тяжести отравления может отличаться, а некоторые симптомы могут быть даже полезными. Например, рвота свидетельствует о защитной реакции организма.

При отравлении не стоит есть капусту, чёрный хлеб, а также пить соки. В данных продуктах содержится грубая клетчатка, которая мешает организму восстановиться, считает Нурия Дианова.

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