Бурый жир способен защитить организм от хронических болезней

Специалисты Рокфеллеровского университета выяснили, что бурый жир, больше всего развитый у новорожденных, способен защищать организм от хронических заболеваний.

Бурый жир или коричневая ткань является одним из двух видов жировой ткани, встречающейся у млекопитающих. Значительнее всего бурый жир развит у новорожденных, однако с возрастом его количество уменьшается. Однако, как установили американские ученые, люди с сохранившимся участками бурой жировой ткани меньше подвержены риску развития острых и хронических болезней.

Открытие исследователей позволит врачам и фармацевтам использовать бурый жир для профилактических и терапевтических процедур. Как правило, у взрослых бурый жир скапливается в области плеч и шеи. Сложность в том, что на данном этапе ученые не знают, как увеличить содержание бурого жира в организме человека.

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