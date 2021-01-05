Ученые назвали группу крови, у обладателей которой самый сильный иммунитет

Исследователи выяснили, какая группа крови обладает наиболее сильным иммунитетом. Отметим, что способность организма противостоять внешним и внутренним угрозам связана с производством интерферона.

Оказалось, что самый низкий иммунный ответ наблюдается у людей со второй группой крови, обладатели которой наиболее предрасположены к респираторным заболеваниям. В 40% у доноров с этой группой крови выявили пониженную производительность интерферонов.

Лучше всего белок, защищающий организм, производится, как выяснилось, у обладателей четвертой группой крови. У 92% участников исследования уровень интерферона был повышенным. Второе место в условном рейтинге разделили между собой люди с первой и третьей группой крови.

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