Стало известно, как себя чувствует Фрейндлих

Артистка находится в больнице, ее состояние оценивают как стабильное.

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих все еще находится под наблюдением врачей. Ее госпитализировали после заражения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Северо-Западный окружной научно-клинический центр им. Соколова ФМБА в Санкт-Петербурге.

Состояние актрисы оценивается как стабильное. Она по-прежнему получает кислородную поддержку. Врач наблюдают положительную динамику и считают, что есть все шансы на выздоровление. Сейчас Фрейндлих делает дыхательные упражнения, чтобы быстрее восстановиться.

Напоминаем, что актрису госпитализировали 25 декабря. Ее положили в реанимационную палату из-за плохого самочувствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко назвал коронавирус «наказанием божьим» для человечества.