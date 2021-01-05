Стало известно, как себя чувствует Фрейндлих

Стало известно, как себя чувствует Фрейндлих
Алиса Фрейндлих в БДТ. Фото: bdt.spb.ru

Артистка находится в больнице, ее состояние оценивают как стабильное.

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих все еще находится под наблюдением врачей. Ее госпитализировали после заражения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Северо-Западный окружной научно-клинический центр им. Соколова ФМБА в Санкт-Петербурге.

Состояние актрисы оценивается как стабильное. Она по-прежнему получает кислородную поддержку. Врач наблюдают положительную динамику и считают, что есть все шансы на выздоровление. Сейчас Фрейндлих делает дыхательные упражнения, чтобы быстрее восстановиться.

Напоминаем, что актрису госпитализировали 25 декабря. Ее положили в реанимационную палату из-за плохого самочувствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко назвал коронавирус «наказанием божьим» для человечества.

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