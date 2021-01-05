Россиянин упал с городской елки после попытки снять звезду

Мужчина был выпившим. Непонятно, получил ли он травмы и каково его состояние.

В Ярославской области мужчина забрался на городскую елку, чтобы снять звезду. Об этом сообщает РЕН ТВ. Гражданин был в состоянии алкогольного опьянения, что не помешало ему залезть на верхушку и почти дотянуться до желаемого предмета. В результате мужчина упал с большой высоты.

Непонятно, пострадал ли гражданин и каково его состояние. Личность хулигана уже установлена. Прочие подробности выясняются.

Напоминаем, что в Челябинской области также произошел необычный инцидент с городской елкой. Местный житель случайно поджег ее, когда запускал фейерверки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы могут сдать новогодние елки на корм для животных.