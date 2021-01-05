Стало известно, почему Клаву Коку не пустили на борт самолета

Стало известно, почему Клаву Коку не пустили на борт самолета
Клава Кока не смогла вовремя вылететь из Москвы. Фото: https://www.instagram.com/klavacoca/

Певице пришлось лететь в Сочи другим рейсом.

Певица Клава Коку рассказала, что не смогла улететь из Москвы в Сочи. Она отметила, что приобрела билет, но в аэропорту ей заявили, что мест в самолете не осталось. Артистке предоставили ваучер на 600 рублей, чтобы она смогла занять себя чем-то, ожидая другого рейса. Вылететь в место назначения Клава Кока смогла только через три часа. Певица отметила, что встала ради самолета ранним утром.

В авиакомпании S7 прокомментировали инцидент. Оказывается, рейс отменили из-за технического сбоя из-за высокого наплыва пассажиров в связи с новогодними праздниками. Представители компании постарались загладить свою вину и уверяют, что у артистки не осталось никаких претензий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Шереметьево экстренно приземлился самолет с трещиной в лобовом стекле.

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