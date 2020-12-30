В Шереметьево экстренно приземлился самолет с трещиной в лобовом стекле

К счастью, в инциденте никто не пострадал. Фото: pixabay

К счастью, в инциденте никто не пострадал. Фото: pixabay

В среду, 30 декабря, пассажирский самолёт, совершающий рейс Симферополь — Москва совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево.

Причиной экстренного приземления стала трещина лобового стекла у лайнера Airbus A-321, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах. По данным онлайн-табло, чрезвычайное происшествие случилось на борту рейса SU 1621, выполняемого «Аэрофлотом».

Самолет взлетел в 13:25 и должен был приземлиться в 15:55, однако время посадки изменилось. Сейчас в обстоятельствах и причинах инцидента разбираются специалисты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 29 декабря самолет авиакомпании «Победа», летевший из Санкт-Петербурга в Белгород совершил вынужденную посадку в Воронеже из-за плохих погодных условий — сильного тумана и ветра. В итоге командир экипажа принял решение вернуться в Пулково.