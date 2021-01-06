После рейда в Петербурге опечатали два заведения

После рейда в Петербурге опечатали два заведения
В Петербурге прошел очередной рейд по барам. Фото: ККИ

В ночь на 6 января по развлекательным заведениям прошел очередной рейд, в ходе которого были выявлены ещё два заведения-нарушителя и в общей сложности 66 посетителей.

Оба заведения опечатаны после проверки, изъят алкоголь, в отношении посетителей протоколы об административном правонарушении. Об этом сообщили в Комитете по контролю за имуществом.

В первые дни нового года набольшее количество нарушений было выявлено в Адмиралтейском и Центральном районах Петербурга. Составлено 16 протоколов осмотров. Также 3 января при участии сотрудников полиции были проведены профилактические беседы с лицами, участвующими в массовом мероприятии на Конюшенной площади. Задержания в ходе мероприятия не проводились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге суд встал на сторону клуба «А2», который обвиняли в нарушении санитарных норм. В городе уже есть площадки, которым пришлось выплатить штрафы. Владельцы некоторых заведений «административкой» не отделались – в отношении них возбудили уголовные дела.

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После рейда в Петербурге опечатали два заведения
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