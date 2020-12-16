Усиление рейдов по общепиту в Петербурге может обернуться новыми уголовными делами

В Петербурге суд встал на сторону клуба «А2», который обвиняли в нарушении санитарных норм. В городе уже есть площадки, которым пришлось выплатить штрафы. Владельцы некоторых заведений «административкой» не отделались – в отношении них возбудили уголовные дела.

Решение по материалам дела клуба «А2» принял накануне Петроградский районный суд. Правоохранителей смутил концерт группы «Чиж & Со», который собрал 600 слушателей. Утверждалось, что они не соблюдали социальную дистанцию, а часть посетителей пришла в клуб без средств индивидуальной защиты. К клубу предъявили и ряд других претензий.

Суд прекратил производство по делу — административного правонарушения не нашли.

Отметим, что проверка клуба «А2» началась после скандала в Ледовом дворце. Разбирательства там начались после двух концертов рэпера Баста в конце ноября. Началось с возмущений пользователей социальных сетей, а закончилось проверкой Роспотребнадзора и комментариями из федерального правительства. В результате Невский районный суд признал компанию «Дворец спорта» виновной в нарушениях «антиковидных» мер. Ледовому дворцу назначили наказание в виде штрафа в размере 480 тыс. рублей.

В административных нарушениях обвиняют и бары. Так, только в минувшие выходные по результатам рейдов опечатали девять заведений. Отмечалось, что в отношении нескольких заведений могут возбудить уголовные дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Кроме того, в отношении трех заведений на улице Рубинштейна уже возбудили уголовные дела. В декабре, во время очередной проверки в одном из баров произошла потасовка между правоохранителями и сотрудниками. Утверждалось, что в ход были пущены дубинки.

Отметим, есть основание полагать, что в ближайшие недели число материалов в судах в отношении заведений и различных площадок может вырасти – губернатор Петербурга Александр Беглов уже поручить усилить рейды в новогодние праздники.