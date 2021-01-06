Рождественское световое шоу покажут в Выборге

Рождественское световое шоу покажут в Выборге
Световое шоу пройдет в Выборге на Рождество. Фото: lenobl.ru

Световое шоу пройдет в Выборге на Рождество.

Как сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти, световое шоу пройдет 7 января с 18.00 до 00.00.

Лучи прожекторов, исходящих от Часовой и башни Святого Олафа скрестятся над площадями Старого Выборга, а сами башни будут озарены разноцветными огнями.

Световое шоу можно будет наблюдать с любой высотной точки Выборга и из старого города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сразу после боя курантов и гимна России в 00:05 в Приморском районе города началось грандиозное световое шоу в честь наступления нового 2021 года. Фасад самой высокой петербургской башни засиял праздничными огнями.

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