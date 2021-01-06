«Пока не стала всеобщей»: Смольный объяснил нехватку мест на вакцинацию

В Смольном объяснили проблемы с записью на вакцинацию от коронавируса. Ранее петербуржцы пожаловались, что им приходится очень долго дозваниваться до прививочных пунктов.

В Петербурге до конца новогодних праздников приостановлена запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции.

«Вакцинация пока не стала всеобщей и гарантировать запись всем желающим на вакцинацию временно не представляется возможным», — сообщили в комитете по здравоохранению.

В первую очередь вакцинируют жителей в возрасте старше 60 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что массовая вакцинация петербуржцев от коронавирусной инфекции точно начнется к февралю-марту 2021 года. Такое заявление сделал вице-губернатор города Олег Эргашев. По его словам, в настоящий момент прививку от COVID-19 уже сделали более 3 тыс. жителей. В город поступило 7 тыс. препаратов, они уже распределены в пункты вакцинации, сегодня поступит еще 5 тыс. доз