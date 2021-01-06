В Петербурге задержали мужчину, который праздновал Новый год выстрелами из автомата в парке

В Петербурге задержали мужчину, который праздновал Новый год выстрелами из автомата в парке
Мужчина был задержан. Фото: pixabay

Полиция задержала петербуржца, который устроил стрельбу из автомата в воздух, празднуя Новый год.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 37-летний безработный мужчина стал стрелять в Муринском парке из охолощенного автомата. По словам очевидцев, он выстрелил около 20 раз.

После импровизированного праздничного фейерверка мужчина скрылся, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции. В отношении нарушителя составили административный протокол.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на севере Петербурга прогремела стрельба. Прибывшие полицейские задержали 29-летнего подозреваемого в хулиганстве. Инцидент произошел в воскресенье, 6 декабря, в доме №39 на Лесном проспекте. Выстрелы, предположительно, были совершены со второго этажа.

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